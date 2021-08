Mercato OM : Benedetto dans le viseur de ce club de Ligue 1, Germain en plan B?

L’Olympique de Marseille n’a pas prolongé le contrat de Valère Germain. Pour Dario Benedetto, il semble être sur le départ. Les deux hommes seraient pistés par le FC Nantes qui chercherait à renforcer son attaque.

Le FC Nantes serait à la recherche d’attaquants pour cette saison. Dans cette optique, les dirigeants canaris auraient coché les noms de deux buteurs ayant évolués à l’Olympique de Marseille la saison dernière : Dario Benedetto et Valère Germain.

NANTES A TENTÉ LE COUP POUR BENEDETTO

L’Argentin a été pisté par plusieurs clubs européens et brésiliens. Les discussions avec Sao Paulo n’ont pas abouti mais il pourrait évoluer sous les couleurs du Bétis Séville en prêt d’ici la fin de ce mecato estival 2021.

Selon le 10 Sport, les Nantais auraient songé à relancer Benedetto. Un prêt aurait été demandé à l’Olympique de Marseille mais les discussions n’auraient pas abouties. Libre de tout contrat, Valère Germain pourrait en revanche apporter de l’expérience à l’attaque nantaise. Ce vendredi, les Canaris ont débuté la saison de Ligue 1 de manière honorable en accrochant l’AS Monaco à l’extérieur (1-1).

EXCLU @le10sport : Le FC Nantes relance la poste Valère Germain (libre) Ce n’est pas la piste prioritaire mais Nantes pense de nouveau à luihttps://t.co/zQSqKAbJLp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 7, 2021

Dieng? Sa marge de progression est énorme — DE BONO

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a été questionné sur le cas des buteurs de l’Olympique de Marseille. L’Argentin affirme que Milik sera absent plusieurs semaines et que Bamba Dieng aura du temps de jeu ! Selon notre consultant, Jean-Charles De Bono, le jeune sénégalais mérite d’être sur le terrain !

« Moi personnellement, sur ce que j’ai vu… Avec ce qu’il démontre, Dieng est joueur d’avenir. Un très bon joueur que l’on va découvrir. Avec ce qu’il nous a démontré déjà la saison dernière et là, il est dans la continuité et surtout dans la progression. On s’aperçoit qu’il a pris du volume de jeu… Mais aussi de l’espace dans son jeu. Il arrive à s’imposer, il prend des responsabilités. Des choses qu’il ne faisait peut-être pas encore la saison passée. Dans les bouts de matchs qu’il a fait, on voit qu’il est présent ! Il est comme un titulaire. Sa marge de progression est énorme. Il nous a montré des choses qu’on n’avait pas encore vu. Sur les duels aériens, la participation au jeu… Sa profondeur et sa rapidité, on le savait déjà. Il sait bien frapper, il est capable de jouer seul devant. Il y a quelque chose chez ce joueur ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)