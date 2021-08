L’Olympique de Marseille est désormais coaché par Jorge Samapoli après le départ d’André Villas-Boas. L’Argentin est très dur avec ses joueurs afin qu’ils assimilent correctement le système qu’il souhaite mettre en place.

Jorge Sampaoli a enfin réussi à faire comprendre à ses joueurs le système de jeu qu’il veut mettre en place. Sans latéral droit, l’Argentin a été obligé de bricoler en défense et au milieu de terrain afin d’installer un certain équilibre.

Sampaoli nous a dit : ‘Mais vous méritez de mourir’ ! — AMAVI

Physiquement, les Marseillais n’ont pas passé un été de tout repos. Entraînement toute la journée et tous les jours de la semaine. Jorge Sampaoli a mis l’accent sur cet aspect pour que ses joueurs comprennent bien ce qu’il leur demande. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Jordan Amavi s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

« Les séances sont longues, costaudes, ça ne nous fait pas de mal, c’est la prépa, tu bosses, tu apprends à garder la lucidité dans l’effort. Rien à voir avec ce qu’on faisait sous AVB, qui va comprendre qu’on est un peu fatigués, s’adapter. Lui, il ne veut rien savoir. En juillet, le lendemain d’un match, on a fait un entraînement, on était crevés, la conservation du ballon était compliquée. Sampaoli nous a dit : ‘Mais vous méritez de mourir’ ! Il veut mettre en place un système qu’on ne connaît pas forcément, on travaille pour l’assimiler. On ne le fait pas encore à la perfection, mais on l’a assez bien compris, ça s’est vu sur le dernier match face à Villarreal, il y avait du beau jeu, tout le monde a respecté ce qu’il avait à faire. » Jordan Amavi – Source : L’Equipe (08/08/21)

Je pense que l’idée de Sampaoli, c’est de mettre un maximum de joueurs offensifs – Mourad Aerts

Dans un de nos derniers épisodes de Débat Foot Marseille diffusé en direct, Mourad Aerts a tenté d’expliquer l’idée de jeu de Jorge Sampaoli.

« On se pose beaucoup de questions sur le fameux arrière droit. En fait, moi je pense que l’idée de Sampaoli, c’est de mettre un maximum de joueurs offensifs. Que même Luan Peres ou William Saliba puisse essayer d’apporter, même si t’as qu’un seul pur défenseur central c’est pas grave, tous à l’attaque. Après il y a des mécanismes pour essayer de gérer les transitions. Par exemple, c’est pour ça que pour Rongier à mon avis dans sa tête, il (Sampaoli) doit se dire « C’est une bonne affaire que je fais là au moins j’ai un joueur en plus qui peut aller attaquer puis au pire je le fais redescendre ». Faut voir si ça va tenir, mais en tout cas dans l’idée je pense que Sampaoli il est vraiment dans cette idée où on envoie plein de joueurs attaquer. Ça ne me déplait pas, je préfère plutôt l’attaque que la défense. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (02/08/2021)