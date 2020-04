Mercato OM : Benedetto pense déjà son avenir?

Dans une interview donnée à PH, une émission de télé en Argentine, Dario Benedetto a avoué que son rêve serait de retourner à Boca un jour.

Dario Benedetto ne terminera pas sa carrière à l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le buteur dans une interview donnée à PH, une émission de télé argentine.

Revenir à Boca un jour? C’est ce que je désire le plus dans la vie — BENEDETTO

L’ancien joueur de Boca Juniors a été interrogé sur la finale de la Copa Libertadores perdue face à River à Madrid en 2018 et aussi sur son souhait de revenir un jour dans son ancien club.

« En tant que footballeur, il était évidemment très fort, je ne me souviens pas bien d’un autre moment laid, sauf quand j’ai été blessé, mais évidemment ce fut un coup très difficile en tant que joueur, car il est l’éternel rival de toute vie, le classique, et rien ne peut être comparé avec une Boca-River . Ça fait très mal mais nous sommes des professionnels et vous devez automatiquement tourner la page pour ce qui suit. Sinon, cela vous coûte deux fois plus cher. Nous avons fini de perdre cette finale et après trois mois, nous avons joué une finale de Super Cup et heureusement nous avons pu devenir champions, et ça, pour un joueur, c’est une immense joie après avoir perdu. Mais nous devons savoir comment faire face à ce genre de situations. (…) Revenir à Boca un jour? C’est ce que je désire le plus dans la vie, mais beaucoup de choses peuvent arriver »

Dario Benedetto – Source : PH