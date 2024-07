Mercato OM : « ça fait 3 ans que chaque été on nous parle de stabilité, et qu’on change tout « 

Invité à réagir au début de mercato de l’OM cette saison, Daniel Riolo est revenu sur le projet sportif du club dans l’After Foot, sur RMC. Un projet plaisant sur le papier mais qui ne convainc pas encore l’éditorialiste français.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur le projet sportif de l’OM pour cette saison. Une gestion qui ne convainc pas l’éditorialiste. » Je trouve la gestion toujours aussi surprenante. Ça fait 3 ans que tous les étés, on nous parle de stabilité et qu’on change tout. Et tu vois, c’est la phrase que j’attendais c’est le fameux « Cette fois c’est la bonne ». C’est la phrase du naïf. L’année dernière avec Sarr, Ndiaye et tous les bidons qu’ils ont recrutés, ils ont changé 80% de leur effectif. Et toi Kevin, l’été dernier quand tu es rentré de vacances tu n’en pouvais plus pour l’OM, tu disais que c’était fantastique. L’année dernière je me souviens, en début juillet on fait l’interview de Longoria. Le club sortait d’une saison correcte qui m’avait beaucoup plu avec Tudor. Il y a le discours sur la stabilité, le président de l’OM disait qu’ils avaient besoin maintenant de se renforcer, » explique ainsi le journaliste avant de poursuivre :

» sur le papier, De Zerbi c’est hyper excitant «

» Finalement Tudor a voulu partir, et c’était le moment pour Longoria d’aller chercher son père spirituel, Marcelino. On lui prend les joueurs pour son 4-4-2 à lui et ça devrait être la bonne paire de basket bien standard qui passe bien, le nouveau coach. Tout allait bien, ce n’était pas hype mais au final ça devrait aboutir sur un projet stable et ça a été n’importe quoi toute la saison. Donc moi je vous dis que sur le papier, De Zerbi ça a l’air hyper excitant. Quand on l’a annoncé moi-même, j’étais surpris et ça m’a plu comme idée de coach. Holjberg, s’il est si fort que ça c’est vrai que c’est aussi étonnant. Si tu as ce niveau en Premier League et que tu quittes ce championnat pour venir en France, pour moi il y a un problème. «