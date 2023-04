Mercato OM : ‘ça ne dépend pas de moi mais je veux rester ici !’

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Issa Kaboré est revenu sur sa saison à l’OM et fait le point sur son avenir.

Depuis plusieurs semaines, Issa Kaboré fait pleinement partie de la rotation de Tudor à l’Olympique de Marseille. Le jeune burkinabé a même été titulaire lors des deux derniers matchs de l’OM contre Troyes et à Lyon. Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, le latéral de 21 ans s’est exprimé sur son évolution à Marseille et fait le point sur son avenir : « Ce n’était pas facile de ne pas jouer, heureusement mes grands frères dans le groupe m’ont beaucoup aidé, conseillé, notamment Chancel Mbemba. C’est grâce à eux. Les grands m’ont tous dit la même chose : rester moi-même et prendre du plaisir. Sur un plan personnel, oui, c’est vrai que ça va beaucoup mieux pour moi, mais avant ça allait aussi. Je me concentre sur les matchs qui viennent. On laisse l’avenir à l’avenir. Ça ne dépend pas de moi mais je veux rester ici. Je suis heureux, je m’entends bien avec tout le monde. »

Kaboré sur son avenir (conférence de presse)

Prêté par Manchester City, Kaboré dispute peut-être ses derniers matchs avec l’OM. L’option d’achat de 20 millions d’euros ne devrait pas être levée par les dirigeants marseillais. Malgré ses 24 rencontres disputées avec le maillot olympien dont 9 comme titulaires, la fin de l’aventure du jeune burkinabé à Marseille semble proche.