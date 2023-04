OM : « C’est le but casquette le plus incroyable que j’ai vu »

Grâce à un but contre son camp de Malo Gusto, les Marseillais se sont imposés face à Lyon (1-2) après 16 ans sans victoire au Groupama Stadium. Dans l’émission du Football Club de Marseille, l’artiste marseillais Franck Conte revient sur ce CSC.

Pour la 32ème journée de Ligue 1, les Marseillais se sont déplacés à Lyon. Après une série de 16 ans sans victoire, l’OM s’est enfin imposé sur la pelouse du Groupama Stadium. Under a ouvert le score (44e), avant l’égalisation de Lacazette (68e) mais c’est Gusto qui donne la victoire aux phocéens grâce à un but contre son camp (90+2).

Un but improbable, qui permet aux Marseillais de reprendre la deuxième place à Lens, un point devant. Les lyonnais reste septième du classement et peuvent toujours rêver de jouer une compétition européenne. Franck Conte, artiste marseillais et invité de Football Club de Marseille, s’est réjouit de ce but et a évoqué une statistique assez incroyable sur le nombre de but contre son camp en la faveur de l’OM.

Six CSC en sa faveur

« C’est le but casquette le plus incroyable que j’ai vu, se réjouit Franck Conte sur Football Club de Marseille. J’ai pas le souvenir d’un but casquette comme ça pour l’OM. J’ai vu cette statistique incroyable, Marseille a eu six buts contre son camps en sa faveur. »

Leur saison est finie

L’artiste Marseillais poursuit : « C’est l’équipe qui a eu le plus de CSC des cinq grands championnats. C’est dû à la pression que l’OM met. A part celui contre Lyon, celui-là c’est eux qui paniquent parce que leur saison est finie. »

