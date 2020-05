Mercato OM : Ça se complique pour Alvaro Gonzalez

Alors qu’on pensait que le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez à l’OM était une formalité, il semblerait que ce dossier soit plus compliqué que prévu avec l’arrêt du championnat lié à la pandémie du coronavirus et l’avenir incertain d’André Villas-Boas…

Prêté la saison dernier avec option d’achat Alvaro Gonzalez va devoir encore patienter avant de s’engager définitivement avec l’Olympique de Marseille. Ce dernier a fait le point sur sa situation au cour d’un entretien accordé à l’émission Carrusel Deportivo sur La Cadena Ser :

il y a un vide juridique — Alvaro Gonzalez

« Il y a une option d’achat obligatoire et les clauses ont été atteintes. Mais il y a un vide juridique car la Ligue 1 est finie alors que Villarreal doit encore terminer (si la Liga reprend, ndlr). Je vais vivre un été plus long que prévu. (…) J’espère que ça va se régler mais il y a aussi la situation actuelle assez agitée. La personne qui m’a fait confiance est partie et on va voir ce que décide le coach qui était aussi l’homme de confiance d’Andoni. J’attends de voir ce que décide le club. (…) Pour le moment on ne sait rien. C’est assez bizarre car on passe de l’énorme joie de se qualifier en Ligue des champions à voir des licenciements au club. On ne sait pas quelle est la situation actuelle au club. Si ça bouge pour les postes importants dans le club imaginez ce que ça peut être pour les joueurs qui sommes juste des pions et on est 25… » Alvaro Gonzalez – Source : Cadena Ser