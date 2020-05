OM : Riolo et la mission de la direction Eyraud pour le poste d’entraîneur…

Combien de temps André Villas-Boas va-t-il encore être le coach de l’OM ? Pour Daniel Riolo, son départ sera difficilement évitable et la direction ne va pas devoir se tromper pour son successeur…

Avec le départ officialisé et bientôt finalisé d’Andoni Zubizarreta et Albert Valentin, André Villas-Boas devrait lui aussi quitter l’OM. Le coach olympien aurait refusé l’offre de prolongation de contrat d’un an et devrait donc claquer la porte. Une situation qui va donc se tendre avec les supporters marseillais qui ne portaient déjà pas le président Eyraud dans leur cœur.

Sur RMC, Daniel Riolo explique qu’il ne voit pas comment AVB pourrait rester. Après l’échec de la dernière saison de Rudi Garcia et la belle réussite de Villas-Boas, la direction devra trouver un coach avec un profil susceptible de plaire au plus grand nombre…

La direction doit tout faire pour que Villas-Boas reste

« Aujourd’hui, les choses sont assez claires. Je suis de ceux qui ne croient pas à une vente. Villas-Boas, s’il a une offre qui lui convient, je pense qu’il part. La direction doit tout faire pour qu’il reste, sinon la situation serait trop intenable. Si McCourt et Eyraud arrivent à le garder, ils vont le faire remarquer. Mais ça paraît dur de le garder. Donc la mission suivante pour la direction sera de faire passer la pilule en trouvant un entraîneur qui sera mieux accepté par les Marseillais. » Daniel Riolo – Source: RMC

Pour revoir le DFM de lundi