Mercato OM : Ça se complique pour la priorité de Sampaoli !

Le mercato de l’Olympique de Marseille a bien débuté avec les arrivées de Bakambu et Kolasinac… Jorge Sampaoli espèrerait un autre défenseur pour le côté gauche mais la situation se tend d’après Gianluca Di Marzio.

L’Olympique de Marseille a recruté deux joueurs libres lors de ce mercato hivernal : Cédric Bakambu ainsi que Sead Kolasinac qui vient d’être officialisé. Avec les deux joueurs, Sampaoli espère régler les soucis de finition ainsi que doubler le poste de Luan Peres.

Le Napoli et l’Ajax proches d’un accord pour Tagliafico?

Mais le coach argentin avait affirmé à plusieurs reprises qu’il souhaitait également un latéral plus offensif sur le côté gauche. Le nom de Tagliafico est revenu avec insistance comme priorité de Sampaoli. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Napoli garde la main sur ce dossier.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un concurrent de taille pour cette piste offensive impliquant Kamara?

En effet, l’Ajax et le club italien serait en contacts étroits pour l’arrivée du défenseur argentin. Les Néerlandais seraient ouverts à un prêt avec option d’achat. Une réunion devrait prochainement avoir lieu pour boucler le dossier… Ça parait donc compliqué pour l’OM !

#Calciomercato | Buonanotte con tutte le trattative e le news di martedì 18 gennaio https://t.co/KayqF04Jl1 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 18, 2022

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)