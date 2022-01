Mercato OM : Un concurrent de taille pour cette piste offensive impliquant Kamara?

Annoncé dans le viseur de Manchester United en début de mercato, Boubacar Kamara aurait l’intention de quitter l’OM cet été, libre selon plusieurs médias… Pour récupérer le minot, les Reds Devils songeaient à inclure Anthony Martial. Un gros club se positionne pour faire signer l’attaquant !

Avant même que le mercato hivernal ne débute, RMC Sport affirmait que Manchester United était fortement intéressé par le profil de Boubacar Kamara. Libre à la fin de la saison, le minot peut signer dans n’importe quel club pour l’été prochain mais, forcément, Pablo Longoria serait ouvert à un départ dès cet hiver pour récupérer quelques millions.

Au lieu de proposer une grosse somme d’argent pour 6 mois de contrat, le club anglais aurait songé à inclure le prêt d’Anthony Martial à l’Olympique de Marseille. En difficulté en Premier League et parti au clash avec son nouveau coach, l’attaquant aurait pu venir se relancer à l’OM et espérer être vendu définitivement à l’issue de la saison.

La Juventus se positionne clairement pour Martial

Malheureusement cela semble se compliquer de plus en plus. Pablo Longoria a flairé un bon coup avec Cédric Bakambu et l’a fait signer à ce poste. Le FC Séville s’est donc positionné pour Martial mais le joueur ne serait pas intéressé à l’idée de rejoindre le club espagnol.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Kolasinac donne rendez-vous !

Sky Italia nous informe ce mercredi que la Juventus aimerait également s’attacher ses services afin de remplacer Alvaro Morata qui pourrait quitter le club italien. Une solution pour pourrait convenir à l’international français, plutôt qu’un départ vers l’OM? L’opération paraissait tout de même compliqué, surtout avec le salaire du jeune attaquant passé par l’AS Monaco et après les arrivées de Kolasinac et Bakambu.

La situation se tend pour Martial à MU…https://t.co/lFV5Oe6hXE — Foot Mercato (@footmercato) January 19, 2022

La question de savoir si les clubs intéressés sont capables de répondre favorablement aux exigences du club – Ralf Ragnick

« Anthony Martial a très clairement dit qu’il voulait partir et d’une certaine manière, je peux le comprendre. Il veut essayer d’aller ailleurs pour jouer plus régulièrement. Mais encore une fois, il y a d’un côté son désir de partir et de l’autre, la question de savoir si les clubs intéressés sont capables de répondre favorablement aux exigences du club. Nous devons donc attendre et voir » Ralf Rangnick – Source : Conférence de presse