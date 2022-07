Mercato OM : Ça se complique pour la venue de ce joueur de Ligue 1?

L’Olympique de Marseille a officialisé trois recrues pour le moment mais compte bien accélérer ces prochains jours… Le dossier Clauss a pris « du plomb dans l’aile » d’après La Provence.

L’urgence pour le mercato de l’Olympique de Marseille se situe sur les côtés ! Igor Tudor a besoin de latéraux performants et espérait attirer Jonathan Clauss pour son flanc droit afin d’épauler / concurrencer Pol Lirola.

Clauss, ça n’avance pas?

Pour le Français, les négociations sont dures avec le RC Lens. Le club n’en veut pas moins de 10 millions d’euros. La Provence explique que l’OM ne montera jamais à ce tarif-là pour un joueur qui approche la trentaine. Pire, le club marseillais ne voudrait pas insister si le dossier n’avance pas dans les prochains jours.

« Il y a des dizaines de pistons droits sur le marché », aurait-on dit du côté de la Commanderie d’après La Provence… L’OM aurait formulé deux offres dont l’une atteignait les 6 millions d’euros + 1 million en bonus : toutes refusées par le club du Nord.

« L’attractivité de l’OM a un peu baissé » – Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)