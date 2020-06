Mercato OM : Ça se confirme pour deux pistes prioritaires de Villas Boas !

Le mercato olympien est actuellement au point mort que ce soit dans le sens des départs ou dans celui des arrivées. Alors que les joueurs ont repris le chemin de la commanderie hier, André Villas-Boas va devoir se montrer patient pendant ce marché des transferts estival qui n’a pas encore débuté dans les autres grands championnats européens

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Les dirigeants olympiens vont devoir vendre plusieurs joueurs de l’effectif pour tenter de renflouer les caisses avant de pourvoir penser à renforcer l’équipe d’André Villas-Boas. Alors que le directeur sportif tant attendu n’a toujours pas été nommé, le technicien portugais aurait, selon les informations du journal L’Equipe, dressé une liste de 15 recrues potentielles.

Cuisance et Gueye priorités de Villas-Boas au Milieu

Dans cette liste figurerait bien les noms des deux jeunes milieux de terrain Michael Cuisance ( 20 ans) et Pape Gueye (21 ans). Ces deux dossiers ont été initiés par l’ancien directeur sportif, Andoni Zubizarreta. L’OM envisagerait un prêt pour le joueur du Bayern Munich. Concernant l’ancien Havrais, l’état major marseillais devra démêler l’imbroglio juridique et contractuel entre le joueur et Watford avec ce dernier s’est engagé l’hiver dernier.