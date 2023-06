Mercato OM : ça se confirme pour un international marocain (une 1ère offre transmise ! )

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’Olympique de Marseille devrait annoncer l’arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur dans les prochaines heures. Ce dernier travaille déjà avec Pablo Longoria sur les contours de l’effectif. Une piste semble se confirmer. Celle menant à Romain Saïss.

Les prochains jours pourraient être animés du côté de l’Olympique de Marseille. Le club olympien devrait en effet officialiser l’arrivée du remplaçant d’Igor Tudor. A moins d’un coup de théâtre de dernières minutes, ce sera l’espagnol, proche de Pablo Longoria, Marcelino. Le technicien espagnol étudie déjà les contours de son futur effectif. Celui-ci sera d’ailleurs profondément remanié. Pabo Longoria avait annoncé entre 40% et 50 % de renouvellement durant le mercato estival.

Une fois l’officialisation du nouvel entraîneur actée, les dirigeants marseillais pourront se plonger dans le mercato. Une piste semble se confirmer. Comme indiqué depuis plusieurs jours, l’international marocain Romain Saïss (30 ans) figure bien parmi les joueurs ciblés par l’Olympique de Marseille. L’OM aurait d’ailleurs transmis une première offre d’environ 2,5 millions d’euros au Beşiktaş où il évolue depuis 2022. Le club turc demande 4 M€ pour libérer Saïss.

Le joueur au 74 sélections, demi-finaliste de la dernière coupe du monde, était déjà suivi par l’OM l’an dernier. Joueur polyvalent, il a débuté comme milieu de terrain et évolue désormais plutôt en défense central côté gauche.

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, et qui nous avait décrit le profil du joueur passé par le SCO.

C’est un milieu défensif à la base, récupérateur et relayeur, il avait été sollicité à une époque par des clubs un peu plus huppés en Espagne avant de finalement opter pour Wolverhampton en 2016. On lui offrait une place de titulaire en seconde division anglaise. Il a très vite été replacé en défense centrale par le coach portugais (Nuno Espírito Santoqui) le trouvait plus intéressant à ce poste. Il faut savoir qu’il joue aussi avec le Maroc en défense central, dans une défense à deux ou à trois. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (28/03/2022)

Romain Saïss est un supporter de l’OM depuis toujours

Il faut préciser que Romain Saïss est un supporter de l’OM depuis toujours. Il est drômois et son club de cœur, c’est l’OM. Quand tu était supporter de l’OM étant gamin cela peut permettre de rapprocher les lignes lors d’une négociation. Surtout si l’OM participe à une Coupe d’Europe, ça peut être un avantage sur Lyon qui est un peu décroché en Ligue 1. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (28/03/2022)