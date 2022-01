Mercato OM : Ce club de Premier League compte passer à l’action pour Caleta-Car !

Longtemps pisté par des clubs en Premier League, Duje Caleta-Car a toujours une belle cote Outre-Manche. L’international croate intéresserait notamment West Ham !

L’Olympique de Marseille a recruté Sead Kolasinac à la suite du départ de Jordan Amavi… Le Bosnien a été récupéré pour doubler le poste de Luan Peres, très utilisé par Jorge Sampaoli sur le côté gauche de la défense.

Pour le moment, aucun départ ni arrivée n’est prévue aux postes défensifs mais Pablo Longoria se laisse porter par le rythme du mercato hivernal. Il ne fermerait aucune porte à un départ comme il l’a affirmé avec le dossier Alvaro en conférence de presse.

« On avait l’intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s’adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J’ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. La porte est ouverte. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

La porte est ouverte pour Alvaro mais qu’en sera-t-il si une offre arrive pour Duje Caleta-Car? Le Croate a repris une grande place dans l’effectif marseillais. Sampaoli l’a intégré dans cette défense à trois avec William Saliba et Luan Peres. The Athletic nous informe ce lundi que West Ham s’intéresse fortement à Duje Caleta-Car.

Déjà cité parmi les pistes des Hammers la saison dernière, le défenseur est finalement resté à Marseille. Le média anglais explique le club de Premier League aimerait s’attacher les services de l’Olympien en prêt. Pablo Longoria, lui, espèrerait plutôt une vente afin de faire entrer des liquidités.

Il ne reste qu’une semaine aux deux parties pour s’entendre sur les modalités du transfert… A voir également si Caleta-Car sera intéressé par un départ vers le club londonien qui est actuellement 5e du championnat anglais…

Pour rappel, son faux transfert à Liverpool à l’hiver dernier lui avait miné le moral. Après ça, le défenseur n’était que l’ombre de lui-même durant plusieurs mois avant de revenir au top cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli.

