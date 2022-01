Mercato OM : Une offre de dernière minute pour Milik ?

Remplaçant face à Lens, Arek Milik a bien du mal à retrouver son niveau avec l’OM. L’avenir du buteur polonais peut poser question d’autant qu’il a toujours une belle cote en Italie…

Selon la Nazione, la Fiorentina cherche activement un buteur pour anticiper le probable départ de Dusan Vlahovic. Le buteur de 21 ans n’aura plus qu’un an de contrat en juin et pourrait quitter Florence dès ce mois de janvier. La Fio aurait donc activé plusieurs piste dont celle menant à Papu Gomez (FC Séville). Le média précise qu’un autre nom est dans cette liste, Arkadiusk Milik. En cas de départ du buteur serbe, le club italien pourrait tenter une opération de dernière minute auprès de l’OM…

Pablo Longoria a évoqué la semaine dernière la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

Pablo Longoria exclut un départ de Milik ou de Dieng

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)

Le journal L’Equipe a donné la parole à Jean-Pierre Papin qui a également connu des débuts compliqués à Marseille. La légende de l’Olympique de Marseille ne remet pas en cause les qualités de l’attaquant polonais mais plutôt la tactique qui n’est pas appropriée…

« Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l’OM ne devrait jouer que pour lui. Le bémol, en ce moment, c’est que le jeu se base sur de la possession parfois à l’excès. Le ballon va d’un côté puis il revient dans l’axe, repart de l’autre côté et revient de nouveau. C’est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. Et Milik se retrouve régulièrement dos au but ou face à deux adversaires. Le problème est donc plus global? En début de saison, quand les Marseillais jouaient vraiment à trois derrière, il y avait beaucoup plus de risques offensifs, des combinaisons sur les côtés. Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées. Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi » Jean-Pierre Papin – Source : L’Equipe (22/01/22)