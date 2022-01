Mercato OM : Ces deux attaquants ciblés par Longoria

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes le 1 janvier 2022 et le club marseillais pourrait se montrer actif afin de renforcer l’équipe de Sampaoli notamment dans le secteur offensif. Deux attaquants seraient ciblés par Pablo Longoria.

Surveillé de près par la DNCG, qui a encadré la masse salariale et les indemnités de mutation du club, l’OM devrait de toute évidence d’abord vendre des joueurs lors de ce mercato pour alléger ses finances. De son côté Jorge Sampaoli a toujours fait savoir qu’il attendait des renforts pour pouvoir atteindre ses objectifs. Dans le secteur offensif peu fourni, le technicien argentin doit déjà faire sans le jeune Dieng parti disputer la CAN. Difficile dans ces conditions d’envisager un départ de Milik, et pourtant en cas d’offre satisfaisante d’un grand club, l’international polonnais ne sera pas retenu. Il faut dire que les joueurs « bankable » ne sont pas nombreux dans l’effectif actuel marseillais.

L’OM doit d’abord vendre !

Si l’on en croit les dernières informations du quotidien sportif l’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria de son côté aurait déjà ciblé deux attaquants. Le premier évolue en Ligue 1 du côté de Nantes. Il s’agit de Randal Kolo-Muani. L’attaquant nantais (7 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres de Ligue 1 cette saison) est également suivi par Monaco, Lille, l’AC Milan et d’autres écuries étrangères. Pour l’OM il s’agirait, à priori, d’une arrivée pour le mercato estival, au terme de son contrat avec les Canaris. L’attaquant s’était confié il y a quelques semaines à Amazon Prime Vidéo sur son avenir : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. » Selon RMC, ce dernier aurait donné sa priorité à la Bundesliga…

De l’autre côté de l’Atlantique, TyC Sports dévoile que les Marseillais sont aussi intéressés par le meilleur buteur de la dernière édition de la MLS avec 19 réalisations. Le buteur argentin du New York City FC est aussi convoité par Cagliari, la Fiorentina, Palmeiras, Feyenoord et West Ham, et l’écurie de la Big Apple demanderait un peu plus de 13 millions d’euros pour ses services. Affaire(s) à suivre…

