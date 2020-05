Mercato OM : Cet attaquant espagnol revient sur l’intérêt de Zubizarreta !

Dans un entretien accordé à So Foot, Aritz Aduriz s’est exprimé sur sa décision de prendre sa retraite. L’Espagnol, qui avait été annoncé dans le viseur d’Andoni Zubizarreta a éteint la flamme : selon lui, il n’a jamais été en contact avec l’OM !

L’attaquant de l’Athletic Bilbao, Aritz Aduriz a annoncé cette semaine qu’il prendrait sa retraite. A 39 ans, il faisait parti des murs du club basque où il a joué près de 400 matchs sous le maillot rouge et blanc.

Andoni Zubizarreta ne m’a jamais appelé pour signer à l’OM — ADURIZ

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et plus précisément dans celui d’Andoni Zubizarreta au début du projet, le numéro 9 espagnol a démenti cette rumeur. Selon lui, l’ancien directeur sportif de l’OM ne l’a jamais appelé !

« Pourquoi n’avoir jamais tenté une expérience à l’étranger ? En fait, je n’ai jamais vraiment caressé l’idée de jouer à l’étranger. Et contrairement à ce qu’on raconte, (Andoni) Zubizarreta ne m’a jamais appelé pour signer à l’OM. J’ai parfois été attiré par l’idée de jouer en Premier League, c’est vrai, mais je n’ai jamais sauté le pas. J’étais très bien à l’Athletic Bilbao. Porter ce maillot m’a toujours comblé de bonheur. Être là où on est heureux, c’est le plus important, non ? »

Aritz Aduriz – Source : So Foot