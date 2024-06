Mercato concurrent OM : Lyon, c’est confirmé pour Lacazette !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). À 33 ans, le buteur Alexandre Lacazette est courtisé par plusieurs clubs saoudiens. Cependant, le joueur français aurait décidé de rester à Lyon et d’honorer sa dernière année de contrat.

À 33 ans, Alexandre Lacazette a réalisé une saison plus que réussi avec un OL qui aura connu de nombreux rebondissements. Relégable jusqu’à la 16ème journée de championnat, le club s’était finalement qualifié en Europa League au dernier match de Ligue 1, le général Lacazette aura été un grand artisan de cette remontée historique. Avec 19 buts, il a même fini 2ème meilleur buteur de la saison, à égalité avec Jonathan David.

Lacazette veut rester !

Courtisé par de nombreux clubs à un an de la fin de son contrat, l’OL s’attendait à perdre son buteur phare durant ce mercato. Cependant, selon l’Équipe, Lacazette aurait décidé de refuser toute offre venant de l’étranger et de rester une saison supplémentaire dans son club de cœur. Motivé à l’idée de disputer une dernière fois une coupe d’Europe avec l’OL, Alexandre Lacazette devrait donc rester et tenter d’offrir un dernier beau parcours européen à ses supporters.

Une offre XXL de l’Arabie Saoudite !

Pisté depuis un temps par les clubs Saoudiens, c’était le club d’Al-Quadsiah qui était le plus avancé sur le dossier et avait proposé un contrat de 30 millions d’euros réparti sur 2 ans. Offre logiquement refusé par Alexandre Lacazette. Sa dernière saison aura donc sûrement des airs d’adieu définitif au peuple Lyonnais.