Mercato OM : Daniel Riolo alerte l’OM sur De Zerbi !

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo est revenu, vendredi soir, sur l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM. Une très bonne nouvelle pour le club et la Ligue 1 selon lui, sans toutefois prendre le risque de le placer au-dessus de l’institution.

Daniel Riolo est revenu sur l’arrivée de De Zerbi à l’OM, vendredi soir, au micro de l’After Foot. Une arrivée qui ne doit cependant pas se faire au détriment de la gestion du club. « Je trouve que c’est fantastique d’avoir cet entraîneur en Ligue 1. Maintenant, l’OM a l’air tellement content avec le fait que les supporters ne s’y attendaient pas, qu’ils sont en train de tout lui donner. C’est un risque de tout lui donner. Parce qu’ils vont également prendre son directeur sportif qui est son copain. Ho, ils seront 7 personnes dans son staff ! »

« Tous les matchs, ils vont être au taquet »

Le chroniqueur sportif est ensuite revenu sur la saison qui attend l’OM, qui disputera seulement le championnat et la coupe de France. « S’ils mettent tout l’argent dans le coach et qu’il n’y pas les joueurs… Après, avec un seul match par semaine, le style de jeu de l’entraîneur et l’intensité qui va être mise en place de la première à la 90eme minute, ils n’auront pas l’excuse d’être fatigué, ils peuvent y aller. Tous les matchs, ils vont être au taquet. »