Mercato OM : Rencontre à venir entre Aubameyang et le club d’Al-Shabab ?

Aubameyang est pisté depuis longtemps en Arabie Saoudite, ce serait le club Al-Shabab qui pourrait tenter le coup. Une rencontre serait même programmée !

Selon le journaliste Ben Jacobs, « la priorité d’Al-Shabab cet été est de trouver un nouvel attaquant. Une rencontre aura lieu prochainement entre Pierre-Emerick Aubameyang et Al-Shabab. D’autres options sont également explorées alors que l’administration Shabab tente de trouver un nouvel attaquant dès le début de la fenêtre. » Le meilleur buteur de l’OM la saison dernière va-t-il quitter Marseille cet été ?

Aubameyang cible d’Al-Shabab ?

Al-Shabab’s priority this summer is to find a new striker. A meeting will take place soon between Pierre-Emerick Aubameyang and Al-Shabab. Other options also being explored as Shabab’s administration try to secure a new forward early in the window.🇸🇦 pic.twitter.com/EoDnbxeXdB — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 21, 2024



Grand artisan de la petite épopée européenne de l’OM, Aubameyang aura signé une de ses meilleures saisons sur le plan personnel. Meilleur buteur d’Europa League et du club cette saison, le gabonais a réussi à se relancer à bientôt 35 ans. Malgré cela, l’absence de compétition européenne et son salaire ultra conséquent pour le club pourrait peut-être le pousser à quitter la cité phocéenne, un an seulement après son arrivée.

Direction l’Arabie Saoudite ?

Si plusieurs clubs européens sont attentifs à l’évolution du dossier, la piste la plus crédible de signer l’attaquant serait Al-Shabab, un des gros clubs d’Arabie Saoudite. Comptant déjà quelques gros noms dans ses rangs comme Ivan Rakitić, Yannick Carrasco ou encore Romain Saïss, le club n’avait pas réussi à obtenir mieux que la 8ème place en championnat cette saison. L’arrivée d’Aubameyang pourrait être la clé qui leur a manqué.

Selon Ben Jacobs, « Al-Shabab a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang et Che Adams à leur liste de cibles, aux côtés de Rafa Silva. Al-Shabab a été l’un des clubs saoudiens les plus actifs cet été et espère désormais recruter au moins deux grands noms dans les semaines à venir. Aubameyang est une cible saoudienne de longue date. »

Aubameyang est une cible saoudienne de longue date

🚨 Exclusive: Al-Shabab have added Pierre-Emerick Aubameyang and Che Adams to their list of targets, alongside Rafa Silva. Al-Shabab have been one of the most active Saudi clubs so far this summer and are now hoping to bring in at least two big names in the coming weeks.… pic.twitter.com/kpAL2gihXo — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 12, 2024



Aubameyang aurait déjà fait son choix

Cependant, comme il l’avait déjà annoncé à la fin du dernier match de Ligue A contre le Havre, Aubameyang souhaite poursuivre son aventure à l’OM la saison prochaine. Conscient de son apport offensif et des recors battus cette saison, devenant le 2ème meilleur buteur sur une saison au 21ème siècle, derrière Didier Drogba, l’attaquant gabonais se sent prêt à rester et relever le défi. Une décision qui devrait devenir officielle avec l’arrivée imminente du futur coach.