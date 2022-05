Mercato OM : Déjà un accord trouvé pour Mohamed Ali Cho?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Mohamed Ali-Cho pour le mercato d’été ! Selon le 10 sport, les deux clubs auraient trouvé un accord autour de 12 millions d’euros !

Pour le mercato d’été, Pablo Longoria a déjà lancé les hostilités ! Plusieurs noms se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux à différents postes. Pour l’attaque, le directeur sportif et président de l’Olympique de Marseille serait intéressé par Mohamed Ali-Cho.

L’attaquant angevin est une jeune joueur à fort potentiel qui ne demande qu’à éclore. Longoria apprécierait fortement son profil et envisage sérieusement de le recruter lors du prochain mercato estival.

12 millions d’euros pour Mohamed Ali Cho?

Selon les informations du 10 Sport, l’Olympique de Marseille ainsi que le SCO d’Angers sont parvenus à trouver un accord. Le deal pourrait se faire autour de 12 millions d’euros, somme déjà évoquée dans différents médias depuis le début des rumeurs entre le joueur et l’OM.

Il ne resterait qu’à régler les détails du contrat proposé à l’attaquant. Ses réclamations seraient trop élevés pour l’OM explique le journaliste du 10 sport. Un accord pourrait être trouvé et il pourrait être la première recrue marseillaise au mercato !

EXCLU @le10sport : L’OM et Angers ont trouvé un accord pour le transfert de Mohamed-Ali CHO ! ▶️ Transfert d’environ 12 M€ (+bonus)

▶️ Début des négociations OM/joueur. Pour le moment, les prétentions salariales sont jugées trop élevées#MercatOMhttps://t.co/xbpGV9Z3t0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 11, 2022

Ali Cho un profil à la Pépé ?

Pour notre invité, Massilia 1978, le joueur passé par le PSG et Everton est ce qui se fait de mieux chez les joueurs nés en 2004 et il peut être comparé en terme de « coup » comme un « coup » semblable à Pépé, acheté par Lille à Angers en 2017 pour 10 millions et revendu 80 deux ans plus tard à Arsenal :

« C’est un 2004, considéré comme surement le meilleur de sa génération. C’est un joueur très rapide, profil moderne, après suivi par des clubs allemands. Moi si tu veux, évidemment que ça m’intéresse car c’est le profil de joueur sur lequel l’OM doit s’intéresser et que si on prend un exemple c’est Nicolas Pépé (…) Ali Cho c’est un peu semblable, je pense qu’il est moins fini que Pépé à l’époque et moi je suis assez mesuré car on a Bamba Dieng dans l’effectif qui est un 2000, pas très cher niveau salaire, qui a des stats et on va prendre un garçon qui a 4 buts et 2 passes décisives, en terme de valeur ajouté à l’effectif c’est pas ça » David, Massilia 1978 – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)