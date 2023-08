Mercato OM : Déjà un gros coup dur pour Konrad !

L’Olympique de Marseille a réussi à faire partir Konrad de la Fuente vers Eibar en prêt. Cependant, l’ailier subit déjà un énorme coup dur !

Placé dans le loft dès son retour de prêt à l’Olympiakos, Konrad De la Fuente n’a pas réussi à convaincre Marcelino de le conserver. Pourtant, il y avait certainement une place à se frayer sur le côté gauche de l’attaque marseillaise puisqu‘Emran Soglo, âgé de seulement 18 ans, a été titularisé face à Metz et a même réalisé une belle prestation en ouvrant le score.

Konrad est reparti en prêt, cette fois-ci en Liga à Eibar ! Mais comme le relaye La Provence ce dimanche, un gros coup dur s’abat sur l’ailier américain ! Le joueur formé au FC Barcelone est blessé à la cuisse droite et ne pourra pas refouler les pelouses jusqu’à la fin du mois de septembre, au minimum !

Le problème de Konrad c’est qu’il est nonchalant

En échec à Marseille, Cédric Bakambu et Konrad de la Fuente ont tous deux rejoint l’Olympiakos l’été dernier. Si la saison s’est bien déroulée pour le congolais, parti libre de l’OM, le jeune américain a connu un prêt particulièrement compliqué en Grèce où il a joué 5 petits matchs toutes compétitions confondues.

« Ce qu’on m’a raconté, c’est que sur un des premiers matchs de la saison il a beaucoup ‘vendangé’ lors d’une rencontre à domicile. Ils ont perdu, ou fait match nul et les supporters lui en voulaient à mort ! Après, il n’a plus joué ! », explique Bakambu, meilleur buteur du championnat grec (18 buts) dans un entretien avec Mohamed Henni.

L’attaquant de 32 ans, qui sera libre cet été, a confié au célèbre vidéaste ne pas avoir de nouvelles de l’ailier passé par la Masia : « Pourtant moi je le trouve trop fort ! Son problème c’est qu’il est nonchalant. Certains entraineurs aiment bien le langage corporel et Konrad quand on le voit il donne cette impression, mais sur le terrain il très fort, il va très vite, il est très vif etc. ! Maintenant je ne sais pas où il est, il est parti, il avait résilié (son contrat) et maintenant je ne sait pas où il est. »