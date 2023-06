Mercato OM : Déjà une nouvelle tendance pour l’avenir de Sanchez?

D’après les informations du journal L’Equipe, Alexis Sanchez réfléchit toujours à son avenir à l’Olympique de Marseille. La fin de saison aurait moins convaincu le Chilien d’accepter la prolongation de son année en option.

Dès son arrivée, Alexis Sanchez a signé pour une saison avec une autre en option. Cependant, le Chilien ne serait plus aussi enthousiaste à l’idée de continuer l’aventure à Marseille. D’après L’Equipe, les négociations ont bien continué ces derniers jours mais la fin de saison des Marseillais auraient eu un impact négatif sur la vision de l’avenir de l’attaquant. Son entourage et lui joueraient la montre avant de connaître l’identité du coach qui va signer à l’OM et prendre une décision.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Riolo ne voit qu’un seul acheteur potentiel !

Sanchez ? La discussion a débuté de façon positive

#Longoria : « Sanchez, sur le niveau technique et sur le terrain, ça a été un exemple. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépense physique et mental incroyable. Il a été le plus déterminant. On considère qu’il a fait une bonne saison » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

#Longoria : « Sanchez, on a eu des discussions. On a exprimé notre volonté de continuer le projet avec lui. Nous sommes d’accord qu’il a un niveau international, très haut. Mais, notre intention est de continuer avec lui. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Pablo Longoria a fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »