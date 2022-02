Mercato OM : Deux nouvelles options pour Kamara ?

L’Olympique de Marseille n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec Boubacar Kamara pour une prolongation de contrat. Le jeune marseillais aurait deux nouveaux prétendants si l’on en croit la presse italienne.

Le dossier de la prolongation de contrat de Boubacar Kamara est particulièrement délicat pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le voir partir libre à la fin de la saison au terme de son bail serait un véritable coup dur autant sur le plan sportif que financier. Après des mois et des mois de tractations, c’est malheureusement bien la tendance actuellement.

S’il n’a toujours pas officiellement pris sa décision, il semblerait bien qu’un départ serait déjà acté. Reste à savoir pour quelle destination. Le joueur formé à l’OM ne devrait pas manquer de sollicitations. Il a longtemps été dans le viseur du Milan AC et de l’Atlético. On évoqué également récemment des intérets de Manchester United et du Bayern.

Selon les dernières information de TWM, Boubacar Kamara serait également dans le viseur de deux clubs de Bundesliga. Le média italien indique ainsi que le Borussia Dortmund s’est clairement positionné pour tenter de recruter le marseillais. Aucun accord n’a pour l’instant été conclu à ce jour. Le RB Leipzig serait également un candidat. On imagine néanmoins mal Boubacar Kamara quitter l’OM pour ce dernier… De toute évidence, ce feuilleton devrait encore durer quelques mois…

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

Durant le mercato après le refus de Boubacar Kamara de se présenter devant la presse, le président de l’OM Pablo Longoria s’était exprimé sur ce dossier brulant :

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)