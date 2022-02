Le jeune supporters de l’OM agressé par des supporters lyonnais raconte son lynchage

Sur les ondes de RMC, le jeune supporters marseillais a raconté comment il a étélynché par un groupe de supporters lyonnais, car il portait un pull de l’OM, en marge des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella entre Canet et Lyon.

Sorti de l’hôpital le supporter de l’Olympique de Marseille raconte sur RMC Sport son terrible passage à tabac par des supporters lyonnais :

« J’ai été voir le match d’un ami à moi qui joue à Canet. À la fin du match, j’attendais devant le stade pour le voir et j’avais un pull de l’OM. Les Lyonnais, qui étaient une cinquantaine, passent derrière moi. J’étais accompagné d’un ami, avec qui je parlais. Ils m’interpellent une fois en me demandant d’enlever mon pull. Dans une incompréhension totale, je leur réponds que je n’enlèverai pas mon pull. Et là, ils se rapprochent tous, ils me chopent par la capuche et commencent à me frapper de partout. Par réflexe, j’essaye de me dégager et je mets deux trois coups pour pouvoir partir. Je cours, et en courant, je retombe au cœur de leur parcage. Ils me redemandent d’enlever mon pull. Je leur dis que je vais le faire, mais ils ne m’ont pas laissé le temps et je me suis fait encore frapper. Ils me l’ont enlevé de force, je me suis retrouvé torse-nu. Après, la sécurité est intervenue. » a-t-il ainsi raconté.

Un mineur a été frappé par plusieurs supporters de l’OL parce qu’il portait un maillot de l’OM

Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze avait réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer cet acte odieux.

Le club du @canetRFC confirme qu’un mineur a été frappé par plusieurs supporters de l’OL parce qu’il portait un maillot de l’OM. Je suis profondément choqué par cette nouvelle et apporte tout mon soutien à ce jeune garçon ce soir hospitalisé. https://t.co/invaT9xnVg — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) February 21, 2022

