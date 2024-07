Mercato OM : Deux nouvelles priorités, De Zerbi très exigent pour un poste !

Le mercato de l’Olympique de Marseille va encore s’accélérer dans les prochains jours. Après Pierre-Emile Højbjerg, arrivé à Marseille dans la nuit, l’OM cherche un attaquant et un gardien.

Comme annoncé, le milieu de terrain international Danois Pierre-Emile Højbjerg va bien s’engager avec l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Le joueur a atterri à Marignane cette nuit. Il doit désormais passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat avec le club marseillais. L’État major olympien a trouvé un accord Tottenham avec pour un prêt avec option d’achat obligatoire à 13,5 millions d’euros.

L’OM a désormais deux priorités : un attaquant et un gardien de but pour remplacer les partants, Pierre Emerick Aubameyang et Pau Lopez.

Concernant le premier, les dirigeants marseillais ont entamé des discussions avec Arsenal pour le jeune Eddie Nketiah (25 ans). Ce dernier est sous contrat avec les gunners jusqu’en 2027. Cantonné à un statut de remplaçant, il a enregistré 5 buts et 2 passes décisives en 27 apparitions en Premier League la saison dernière. L’OM négocie encore un prêt avec option d’achat obligatoire sur ce dossier. Reste à savoir si Arsenal acceptera cette solution.

De Zerbi très exigent pour le poste de gardien

Concernant le poste de gardien, le journal l’Equipe indique ce lundi que l’Olympique de Marseille veut trouver un un jeune portier en devenir que pourra modeler De Zerbi, très exigeant sur ce poste. Le nom de Filip Jorgensen (22 ans) a été étudié mais les exigences de Villarreal sont trop élevées pour le club marseillais. Les dirigeants ont également renoncé à la piste Alvaro Valles (Betis) rapporte le quotidien sportif.

