Retrouvez le replay de l’émission Débat Foot Marseille sur YouTube et Twitch ce jeudi. Benjamin Courmes était accompagné par Rayane Benmokrane, Mourad Aerts et notre invité Sourigna ! Au programme : Le dernier jour du mercato avec les départ de Dieng, Caleta Car, Jordan Amavi, et ke retour d’Amine Harit.

