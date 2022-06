Mercato OM : Discussions avancées avec ce milieu de terrain libre ?

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille aurait entamé des discussions avec Riechedly Bazoer pour le recruter cet été. Le joueur est depuis quelques semaines déjà régulièrement associé à l’OM.

D’après nos confrères de La Provence, l’OM serait en discussion avancée avec le joueur depuis deux semaines et lui aurait même déjà fait une proposition de contrat. L’international néerlandais (6 sélections) ne prolongera pas l’aventure du côté du Vitesse Arnhem et voudrait passer un cap dans sa carrière après avoir fini 6ème d’Eredivisie cette saison. Le défenseur central, capable aussi d’évoluer plus haut en 6, est très courtisé. S’il n’est pas très connu du grand public, Lyon, Lille et surtout le Feyenoord Rotterdam qui aurait pris contact, seraient intéresser par le joueur.

Bazoer, la bonne opération pour remplacer Kamara ?

Formé par le PSV Eindhoven, recruté par l’Ajax Amsterdam en novembre 2012, le néerlandais n’a jamais confirmé les grands espoirs placés en lui. Le joueur de 25 ans, souhaite enfin faire décoller la carrière qui lui était promise, peut-être du côté de l’OM. Capable d’évoluer à deux postes, en défense central et en numéro 6, il est une des pistes les plus sérieuses pour combler le départ de Boubacar Kamara. Le joueur en fin de contrat serait une bonne opération à moindre coût pour l’OM, encore et toujours dans l’attente de la DNCG.

Le joueur qui n’a plus été appelé en sélection depuis 6 ans, pourrait être intéresser par un passage à l’OM, notamment avec la présence de la Ligue des Champions, en vue d’une possible coupe du monde.

Le journaliste italien Fabrizio Romano avait déjà affirmé que l’OM avait entamé des discussions avec les représentants du défenseur central, qui a l’avantage d’être polyvalent et de pouvoir jouer aussi au poste de milieu défensif. Le joueur de 25 ans est en fin de contrat avec le Vitesse Arnhem et ne serait pas la priorité du président olympien. Lyon, Monaco, Lille mais aussi le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach, le VfB Stuttgart, l’AS Rome, Sassuolo ou encore la Fiorentina sont aussi sur le coup…

L’OM discute avec les agents de Bazoer !

« L’Olympique de Marseille est en pourparlers avec les agents de Riechedly Bazoer pour discuter d’un éventuel transfert gratuit, pas encore entièrement convenu. Il est une option dans la liste car Bazoer est disponible sur un transfert gratuit ; mais pas le seul nom considéré. » Fabrizio Romano – source : Twitter (12/06/2022)