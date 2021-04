Mercato OM : Discussions confirmées pour la prolongation de Boubacar Kamara !

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé. Pablo Longoria était devant la presse ce mercredi. Il a logiquement été questionné à ce sujet…

Il ne fait pas partie des nombreux joueurs en fin de contrat en juin prochain mais en 2022, Boubacar Kamara pourra filer gratuitement dans un autre club .

On parle avec son entourage

Il est l’une des plus grosses valeurs marchandes et cela serait un gros coup dur pour les finances de l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, le président Pablo Longoria a affirmé qu’il avait entamé des discussions mais que pour le moment, son entourage souhaite attendre la fin de la saison.

« Maxime (Lopez, qui a prolongé avant d’être vendu) s’est très bien comporté avec le club, c’était un signe de respect. Sur Bouba (Kamara)? On n’a pas une protection totale avec son contrat jusqu’en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu’il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer de parler avec lui pour trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)