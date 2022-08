Mercato OM : « Éric Bailly ? C’est très solide dans les duels »

Invité dans l’After Foot pour réagir sur les dernières actualités du mercato, Julien Laurent est revenu sur la probable signature d’Éric Bailly à l’OM. Selon lui l’international Ivoirien est un renfort de poids pour la défense marseillaise.

Alors qu’Éric Bailly se rapproche un peu plus de Marseille, Julien Laurent est revenu sur les antennes d’RMC sur la probable arrivée de l’ivoirien à Marseille. S’il émet des doutes sur la condition physique du défenseur de 28 ans, Laurent estime que Bailly va apporter de l’expérience et de la stabilité à la défense marseillaise. Il explique que malgré une expérience contrastée à Manchester United, Éric Bailly possède des qualités athlétiques de très haut niveau qui devraient lui assurer une place de titulaire dans l’arrière garde marseillaise.

» C’est un très bon gars. Il est très apprécié au sein d’un vestiaire. Il met toujours de la bonne ambiance, c’est quelqu’un qui est toujours de bonne humeur. Il a toujours dit que les erreurs qu’il a pu faire, c’est parce qu’il manquait de rythme. C’est compréhensible. Il a des qualités athlétiques de très haut niveau. Il est un peu moins à l’aide balle au pied mais ce n’est pas ce que l’on va lui demander à l’OM. C’est un joueur qui est très solide dans les duels. Il n’aura pas peur d’aller au combat. Physiquement, je ne sais pas dans quel état il arrive. J’espère que son corps va tenir toute la saison. C’est une bonne pioche. L’OM cherchait un défenseur d’expérience, il l’on trouvé. » Julien Laurens – Source : After Foot (22/08/2022)

Alors que les négociations sont toutes proches d’aboutir selon Fabrizio Romano, l’international ivoirien pourrait débarquer à Marseille dès ce mardi pour y signer son contrat ! Ce serait un prêt avec option d’achat. La condition pour que cette dernière soit levée serait une qualification en Ligue des Champions. D’après La Provence, l’option d’achat devrait s’élever à 6-7 millions d’euros. Il s’agirait donc de la onzième recrue du mercato de Pablo Longoria, Javier Ribalta et Igor Tudor.

Olympique Marseille are set to sign Eric Bailly! Closing on agreement on personal terms too, after deal agreed with Manchester United on loan with buy clause mandatory if OM will be in UCL next season 🚨🔵 #OM

If final details are resolved, Bailly will fly to Marseille tomorrow. pic.twitter.com/HPZZwxMhmA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022