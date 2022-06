Mercato OM : Et maintenant la rumeur d’un attaquant chilien ?

L’OM serait intéressé par l’attaquant chilien de Blackburn, Ben Brereton Diaz, selon le média italien CalcioMercato. Mais l’OM devra faire face à une grosse concurrence puisque Leeds, Everton, Frankfort, Lyon et Salernitana ont aussi dans le viseur l’attaquant de 23 ans.

Ben Brereton Diaz sort d’une saison pleine en Championship en ayant marqué 22 buts et délivrés 2 passes décisives en 36 rencontres, il représente à lui seul 42% des buts de son équipe. A 23 ans, sa côte ne fait que grimper et il attire la convoitise de plusieurs écuries européenne et pas des moindre, avec par exemple le récent vainqueur de l’Europa League l’Eintracht Frankfort. Selon CalcioMercato, l’OM, qui serait à la recherche d’un attaquant, serait aussi dans la course. A un an de la fin de son contrat, ses courtisans espèrent l’avoir au rabais mais Transfermarkt l’estime tout de même à 16 millions d’euros.

Une confusion avec l’Olympique Lyonnais ?

à lire aussi : Mercato OM : Longoria résigné par Radonjic ?

Lyon est annoncé actif sur ce dossier depuis plusieurs jours. D’autres clubs anglais, comme Leeds et Everton sont aussi intéressés et ont des moyens plus conséquent pour faire venir le joueur. Affaire à suivre donc, ou pas…