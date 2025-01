Mercato OM : Fabrizio Romano annonce la signature d’une recrue (de haut niveau) inattendue !

Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, réputé pour ses informations fiables sur le mercato, a annoncé une nouvelle majeure pour l’Olympique de Marseille. Selon ses informations, le club phocéen a trouvé un accord pour la signature du défenseur italien Luiz Felipe. Un renfort d’envergure qui vient renforcer la défense de l’OM avec effet immédiat.

« L’Olympique de Marseille a conclu un accord pour signer Luiz Felipe en transfert libre, c’est fait ! Le défenseur italien quitte le club saoudien en tant qu’agent libre et rejoint l’OM avec effet immédiat. Luiz se rendra à Marseille lundi », annonce ainsi le journaliste sur son compte Twitter.

