Mercato OM : Fabrizio Romano annonce le transfert d’Iliman Ndiaye (durée et montant)

C’est pourtant bouclé depuis quelques jours entre l’OM et Everton pour le départ d’Iliman Ndiaye. Cependant, aucun des deux clubs n’a encore communiqué sur son départ.

Fabrizio Romano annonce le transfert de l’international sénégalais de l’OM. « Iliman Ndiaye a signé son contrat de cinq ans en tant que nouveau joueur d’Everton, qui devrait être annoncé prochainement (dans la journée?). 18,5 M€ plus € 1,5 million de bonus à l’OM. » Selon l’Equipe, l’officialisation devrait intervenir ce mercredi.

🔵✍🏻 Iliman Ndiaye has signed his five year deal as new Everton player, set to be announced soon.

€18.5m plus €1.5m add-ons to OM. pic.twitter.com/QRvtyg7x02

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024