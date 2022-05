Mercato OM: Franck Haise réagit aux rumeurs Fofana-Clauss

Annoncés dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis désormais quelques jours, Seko Fofana et Jonathan Clauss risquent d’avoir de très nombreuses sollicitations cet été. Franck Haise, l’entraîneur lensois, a réagit aux rumeurs qui sortent dans les médias depuis quelques temps.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille risque d’être très agité. Pablo Longoria devra concevoir un effectif de qualité pour pouvoir satisfaire les demandes de Jorge Sampaoli et pour disputer la Ligue des Champions dans les meilleures conditions possibles. Pour se faire, le président marseillais se pencherait sur Seko Fofana et Jonathan Clauss pour venir renforcer les rangs olympiens.

Si, selon RMC, Pablo Longoria aurait fait de Seko Fofana sa priorité lors du prochain mercato, le dossier semble compliqué financièrement parlant. Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, Franck Haise a donné son avis sur les récentes rumeurs de transferts concernant ses deux joueurs.

« On sait très bien qu’il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n’importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux et qu’après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens » Franck Haise – L’Equipe