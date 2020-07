Mercato OM – Gérard Lopez (LOSC) : « Lihadji? Notre projet a parlé pour nous »

Cette semaine, Isaac Lihadji a officiellement signé son contrat professionnel avec le LOSC. Gérard Lopez, le propriétaire du club du Nord s’est félicité de l’avoir fait signer.

Le feuilleton Lihadji a pris fin cette semaine. L’ailier natif de Marseille a signé son premier contrat professionnel au LOSC.

il arrive dans un environnement qui lui fait beaucoup plus confiance — LOPEZ

Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, Gérard Lopez s’est félicité d’avoir fait signer le joueur formé à l’OM. Selon lui, c’est leur projet qui a parlé pour eux…

« Il y avait des clubs en Angleterre et Dortmund sur lui. On a laissé parler les autres et c’est ensuite notre projet qui a parlé pour nous. Et dans ce projet on fait confiance aux jeunes, on les fait jouer. Isaac est un joueur qui prend la profondeur avec une facilité incroyable, y compris balle au pied. C’est un milieu de terrain, et pourtant on le voit très souvent dans les seize mètres. Il s’inscrit pleinement dans notre système, car il a la technique et la vitesse. Il ne quitte pas non plus un petit club avec un petit stade, il ne sera pas perdu à Lille. Mais il arrive dans un environnement qui lui fait beaucoup plus confiance. On n’est pas l’Ajax, mais notre système de jeu porté vers l’avant commence à avoir sa réputation. Pour jouer ce jeu, on a besoin de jeunes joueurs qu’on ne veut pas chercher à museler, c’est même tout le contraire »

Gérard Lopez – Source : La Voix du Nord