Extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football club de Marseille avec l’ancien entraîneur marseillais d’Endoume, Ludovic Leccese. Ce dernier revient sur le départ annoncé de Gerson.

Le milieu de terrain de l’OM devrait quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours pour rejoindre son ancien club Botafogo. Écarté par Tudor, l’international brésilien n’a pas su trouver sa place dans le système de jeu proposé par l’entraîneur croate. Pour Ludovic Leccese, ancien coach de la réserve d’Endoume, l’attitude de Gerson n’a vraiment pas été la bonne au cours des derniers mois.

Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM

« J’étais au départ un pro-Gerson. C’était l’un des meilleurs joueurs la saison dernière, mais tu ne peux pas cautionner son attitude sur le terrain… Il y a vraiment eu un gros clash en début de saison avec Tudor. On connaît maintenant le caractère de l’entraîneur de l’OM. Pour lui le club est au-dessus de tout, et Gerson a cru qu’il était plus haut que l’Olympique de Marseille. Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM. Quand tu es joueur professionnel, tu as un contrat de travail et tu as des devoirs. Gerson n’a pas respecté l’Olympique de Marseille qui est au-dessus de tout. Gerson c’est pas l’Olympique de Marseille… » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022

