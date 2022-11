Mercato : « Venir dans un grand club comme l’OM, on sait très bien l’impact que ça a »

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), Jordan Veretout a accordé un entretien à BFM Marseille ce jeudi. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est ainsi revenu sur son choix de signer à l’OM et ses débuts difficiles avant de monter en puissance ces dernières semaines.

A lire aussi : La Juve sur un joueur marseillais, que des bonus pour Gerson ? Et une pépite portugaise visée… Les 3 infos OM de ce jeudi !

« Ces trois dernières semaines ont joué en ma faveur. Je suis monté en puissance. Si j’étais resté sur le même rythme qu’en début de saison, je ne suis pas sûr que j’aurais été appelé. J’ai su reprendre confiance en moi, aller vers l’avant. J’ai élevé mon niveau de jeu, et c’est aussi pour ça que je suis sélectionné. (…) Est-ce que ça valide le choix d’être venu à l’OM? Oui, ça fait partie du jeu. Venir dans un grand club comme l’OM en France, on sait très bien l’impact que ça a. Jouer la Ligue des champions, jouer au Vélodrome un week-end sur deux… C’est sûr que ça aide. Après, il faut être performant, il faut tout donner sur le terrain. T’as beau aller dans n’importe quel club, si tu n’es pas bon, tu ne joueras pas. Il faut toujours être performant et donner le maximum, et c’est ce que je fais ici. » Jordan Veretout – Source BFM Marseille (10/11/2022)

A lire aussi : OM : Départ de GERSON acté… Coup dur pour CLAUSS, SPONSOR CMA CGM et le dernier choc à MONACO !