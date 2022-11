Mercato OM : Gerson est déjà de retour au Brésil !

Comme annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, Gerson est bien de retour au Brésil. Il a été aperçu à l’aéroport dans la nuit de samedi à dimanche !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce dimanche. Comme expliqué par Igor Tudor en conférence de presse, Gerson ne fera pas partie de ce déplacement pour la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar.

« Je crois que le départ de Gerson est une intention, c’est vrai, mais ça n’a pas de sens d’en parler tant que ce n’est pas officiel. Il ne fait pas partie du groupe pour ce week-end » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/11/22)

Gerson aperçu à l’aéroport

Si le départ du Brésilien est acté selon plusieurs médias, il l’est encore plus depuis qu’il a été aperçu au Brésil ! En effet, d’après une vidéo postée durant la nuit de ce samedi à dimanche, le milieu de terrain a été vu dans un aéroport. Son nom a été récemment lié à un retour à Flamengo, son club avant qu’il ne rejoigne l’Olympique de Marseille.

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao – Source : l’Equipe