Mercato OM : Juventus, clause… Une nouvelle étonnante sur le dossier Milik !

Un journaliste du média As s’est exprimé sur le dossier Milik à Juventusnews24. Selon ses informations, l’intérêt de la Juventus est concret mais l’OM ne demandera pas beaucoup d’argent pour se séparer de lui.

Arrivé cet hiver 2021, Arek Milik fait du bien à l’Olympique de Marseille. L’attaquant polonais est cependant lié à des rumeurs de départ, notamment vers la Juventus où son profil serait très apprécié.

Marseille ne demandera pas beaucoup d’argent pour le laisser partir — CALEMME

Dans un entretien accordé au média Juventusnews24, le journaliste de As, Mirko Calemme, a livré ses précisions sur ce dossier plus que complexe. Selon lui, il n’y aurait pas de clause dans son contrat pour un départ vers la Serie A mais l’OM ne devrait pas être trop gourmand pour le laisser filer.

« La Juventus l’apprécie, même s’il n’y a pas eu de nouveaux contacts pour le moment. Marseille ne demandera pas beaucoup d’argent pour le laisser partir et il n’y a pas de clause dans son contrat. Il sera possible de négocier avec lui, mais pour le moment la Juve n’a pas pris contact avec le Polonais. Je n’exclus pas qu’il puisse le faire plus tard » Mirko Calemme, journaliste As – Source : Juventusnews24