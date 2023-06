Mercato OM : Kondogbia, les détails financiers (salaire , indemnité de transfert)

L’OM a officialisé hier (vendredi soir) l’arrivée de son nouveau coach Marcelino. Dans la foulée on apprenait des contacts très avancés avec Geoffrey Kondogbia. Le milieu défensif de 30 ans a trouvé accord contractuel et pousse pour venir à l’OM.

C’était l’info de ce vendredi soir, Marcelino est officiellement le nouvel entraîneur de l’OM. Le mercato olympien va enfin pouvoir commencer. Geoffrey Kondogbia serait la priorité des dirigeants marseillais pour renforcer le milieu de terrain. Une information confirmée par Fabrizio Romano, le journaliste donne même des détails : « L’Olympique de Marseille est en pourparlers avancés pour signer Geoffrey Kondogbia. Affaire qui progresse alors que le joueur pousse à rejoindre l’OM au plus vite. L’OM et l’Atlético sont en pourparlers, comme l’a appelé l’AS ce soir. Il faut savoir que Kondogbia ne veut que l’OM, ​​poussant pour le transfert. Montant évalué à 7M€. (…) Point clé pour l’OM : Kondogbia ne veut que les rejoindre car il a conclu un accord à long terme la semaine dernière. Les négociations entre clubs se poursuivent alors que l’Atlético et l’OM discutent autour d’un montant de 7M€. »

