Mercato OM : La mise au point de la direction concernant Boli !

La Provence consacre un appier au fake news qui empoisonnent l’actualité de l’OM. Le quotidien local évoque notamment la dernière sortie de Basile Boli sur le plateau de de Sport TV affirmant que l’international portugais Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec le club marseillais cet été…

Une sortie médiatique de Basile Boli qui « a fait sourire en haut lieu au sein de l’institution » explique la Provence. De plus, la direction « rappelle que l’ancien Auxerrois, apprécié de tous, n’intervient pas dans les transferts et n’est justement pas mis au courant de ce type de tractations. » En gros, on aime bien Basilou mais question transfert il n’a pas d’information !

Boli n’est pas au courant des tractations sur le mercato !

Le#RonaldOM a fait le tour du monde cet été durant le mercato sur les réseaux sociaux. Celui-ci a fait naître de nombreuses rumeurs sur la possibilité de voir venir le joueur de Manchester United du côté de l’OM. Les dirigeants olympiens ont même dû démentir tout contact avec ce dernier à plusieurs reprises.

Invité sur le plateau de NW Sport TV, Basil Boli a expliqué que Ronaldo était bien en discussion avec le club marseillais cet été. Il indique qu’il aurait pu apporter beaucoup de choses à l’OM et à la Ligue 1…

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France (..). Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matchs il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi cela n’a pas marché la première année et puis la seconde année il a démontré que c’était le numéro 1 ». Basile Boli – NW Sport (18/12/2022)

🚨 Basile Boli Ambassadeur de l’#OM : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir” Aucun médias 🇫🇷 n’a jamais évoquer cela

Pourtant pour nous dire que Chelsea et Naples étaient intéressés c’étaient les 1ers Pourquoi ? 🤔#RonaldOM #TeamOM pic.twitter.com/mehEeTmW9I — Baby Lone (@Babylone771) December 18, 2022

Les intervenants de l’émission Débat Foot Marseille se sont demandés si faire venir le portugais est une si bonne opération…

« Je pense qu’il ne faut pas relancer la piste Ronaldo parce que c’est quelqu’un qui se prend pour un joueur qu’il a été et qu’il n’est plus. Tu as vu les derniers matchs de Ronaldo ? Il était en sélection et ça l’a sorti du 11 parce que c’est un mec qui dans sa tête, n’a pas perdu de sa superbe alors que dans la réalité il a un peu perdu sa superbe…C’est compliqué à gérer. En club c’est un joueur qui demande encore des salaires stratosphériques alors qu’il n’a plus le niveau des salaires qu’il demande. Moi je trouve ça très compliqué parce que tu vas le faire jouer comment ? Il va jouer à quel poste dans le système Tudor ? En pointe ? Il ne va pas faire le pressing ? Faut arrêter. Je ne dis pas que c’est un mauvais joueur, mais qu’est-ce que ça va faire dans un vestiaire, un joueur comme Ronaldo à l’OM ? Est-ce que tu vas pas mettre un bordel monstre en faisant venir un joueur qui à priori est très mal conseillé et qui n’a que des courtisans ? Il est dans une spirale négative, je trouve ça dangereux. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022