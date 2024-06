Mercato OM : la direction travaille pour exfiltrer ces deux joueurs ?

Tandis que le mercato s’intensifie après le départ de Vitinha, et le probable départ de Samuel Gigot, il se pourrait bien que d’autres joueurs puissent suivre le même exemple. En quête de liquidité, l’OM cherche toujours à se séparer de certains joueurs qui ne rentreraient pas dans les plans financiers ou sportifs du club.

Le mercato de l’OM s’est intensifié ces derniers jours avec l’officialisation du départ de Vitinha, et celui probable de Gigot, mais aussi avec le début des arrivées. Même si rien n’est encore officiel, l’OM devrait signer sa première arrivée avec Lilian Brassier. De quoi reconstruire un effectif solide et compétitif avant d’entamer une saison de reconstruction sous la coupe de De Zerbi.

Deux gros transferts à venir ?

Le ménage devrait cependant bien continuer dans la cité phocéenne. Annoncés sur le départ, l’OM chercherait toujours activement une piste de sortie pour deux de ses joueurs : Iliman Ndiaye et Jordan Veretout. Si le premier aurait demandé à quitter le club après une saison ratée, le second devrait partir en raison de son salaire (le deuxième plus gros de l’effectif).

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Ce flop du PSG dézingue la direction du club !

Des pistes déjà bien avancées

A lire aussi : Mercato OM : C’est réglé pour Gigot ? (on connait le montant)

Selon La Provence, « Les discussions, intenses, se poursuivent avec Everton pour Iliman Ndiaye, mais aussi le club qatari de Al-Duhail concernant Jordan Vérétout ». Alors qu’une première offre pour l’attaquant avait été rejetée, le club anglais ne lâcherait pas l’affaire, malgré les nombreux refus de l’OM. Le club Qatari, dirigé par Galtier, continue également de négocier avec Longoria, qui réclamerait un prix encore trop élevé selon Al-Duhail. Affaires à suivre.