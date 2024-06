Mercato concurrents OM : Ce flop du PSG dézingue la direction du club !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Layvin Kurzawa a réglé ses comptes avec la direction du Paris Saint-Germain. Après une « année sabbatique » le joueur sera libre de tout contrat le 30 juin.

Arrivé en fin de contrat après neuf ans au PSG, Layvin Kurzawa regrette le traitement qu’il y a subi ces dernières saisons, marquées par un temps de jeu infime. Il se défend d’avoir privilégié l’argent plutôt que le football.

Très discret dans les médias tout au long de la saison 2023-2024, Layvin Kurzawa vient d’accorder plusieurs interviews pour évoquer sa situation très particulière. Le 30 juin, le défenseur latéral ne sera officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain, puisque sa dernière prolongation de contrat, signée en 2020, prend fin le 30 juin. Le latéral gauche de 31 ans a à disputer une seule rencontre où il est rentré en cours de jeu. Il s’est exprimé sur son cas, et sur la direction du club de la capitale dans le média l‘Equipe, « « Je ne critique pas l’institution PSG, mais oui, c’est la direction« , regrette-t-il. « Il y a eu un manque de respect envers moi sur cette dernière année, et les précédentes. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais il faut garder en tête que j’ai passé neuf ans au club et je n’ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Quand on voit comment ça s’est fini avec Thiago Silva ou avec Edinson Cavani (partis en fin de contrat à l’été 2020) , deux légendes… Je ne me compare pas à eux, loin de là, mais comme eux, j’ai toujours aimé le club. » déclare le joueur arrivé au club à l’été 2015. Reste à voir s’il réussira à rebondir après cette saison blanche.

