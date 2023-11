Mercato OM: La galère continue pour Amavi et Lirola !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Où en sont les joueurs prêtés par l’OM cette saison ? Les saisons se suivent et se ressemblent pour Pol Lirola et Jordan Amavi, malgré des prêts dans d’autres clubs, leur temps de jeu ne s’améliore pas…

Le mercato estival de l’OM a été très mouvementé avec treize départs et dix arrivées. Les Olympiens ont vécu des dernières semaines très difficiles avec une réunion de crise, entre la direction et certains groupes de supporters qui a entraîné les départs de Marcelino et Javier Ribalta. Voici un point de tous les joueurs prêtés par le club phocéen en ce début de saison.

Aucune minute disputée par Amavi et Lirola !

N’entrant plus dans les plans de l’OM, Jordan Amavi a été prêté à Brest sans option d’achat. Le latéral de 29 ans n’a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 avec le club breton. Idem pour Pol Lirola en Italie avec Frosinone, le latéral s’est même blessé. Parti à Eibar en D2 espagnole, Konrad de la Fuente peine à convaincre avec seulement 1 petite rencontre disputée. Salim Ben Seghir est prêté en Suisse à Neuchâtel Xamax, il a participé à 3 matches pour un total de 66 minutes de jeu. Pour rappel, l’ancien niçois sera libre en juin prochain.

Prêté pour un million d’euros avec une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros + 5 millions de bonus supplémentaire, Matteo Guendouzi fait déjà parler de lui en Italie. L’international français a disputé huit rencontres avec les Biancocelesti. Le milieu de 24 ans s’est fait remarqué lors de sa première apparition face à Naples (victoire 1-2) en marquant d’une frappe soudaine de 20 mètres et en délivrant une passe décisive, toutes deux refusées pour hors-jeu.

Ruslan Malinovskyi, parti en prêt au Genoa pour 1.5 million d’euros, avec une option d’achat obligatoire avoisinant les 10 millions d’euros, a disputé cinq matchs avec le Genoa, classé quinzième de Serie A.

Pour rappel, Luis Henrique, prêté un an et demi au Brésil, à Botafogo, soit jusqu’à la fin de l’année 2023, est toujours dans le viseur des dirigeants olympiens. Selon les informations de RMC Sport, l’option d’achat automatique sera levée, s’il joue la moitié des minutes de son équipe. L’OM pourrait ainsi récupérer jusqu’à huit millions d’euros si toutes les conditions sont réunies.