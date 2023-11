OM: une ancienne piste de Longoria vers l’Arabie saoudite

Un entraîneur pisté durant le mercato estival par l’Olympique de Marseille s’apprête à rejoindre l’Arabie saoudite.

Début juin, son nom est revenu avec insistance du côté de l’OM. À la suite du départ d’Igor Tudor, après seulement une saison, Marcelo Gallardo semblait être une des priorités de la direction olympienne. Malgré les rumeurs, le technicien argentin de 47 ans, un temps associé au Paris Saint-Germain, n’a jamais débarqué à Marseille.

Libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en fin d’année 2022, l’ancien meneur de l’AS Monaco et du PSG va finalement rebondir en Arabie saoudite à Al-Ittihad, après le licenciement de Nuno Espirito Santo. L’Argentin y retrouvera les Français Karim Benzema et Ngolo Kanté. Une information confirmée ce samedi par le principal intéressé, via le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano.

🇦🇷 Gallardo confirms: “I’m gonna accept Al Ittihad proposal also due to personal reasons. They motivated me with huge project in new interesting league”.

“This is gonna open my mind. I see that as something different, it motivates me and I really can’t wait to get back to work”. pic.twitter.com/bBkROTJCyP

