Mercato OM : La grosse somme que Newcastle serait prêt à mettre pour Dieng !

Plusieurs clubs anglais s’intéressent déjà Bamba Dieng. D’après Le Sun, l’international sénégalais plaît surtout à Newcastle qui aimerait mettre un gros chèque sur la table dès cet hiver !

L’Olympique de Marseille a récupéré Bamba Dieng au FC Diambars. Le jeune attaquant a montré de belles choses sur le terrain avec des qualités indéniables pour le football moderne… Forcément, ses prestations ne sont pas passées au travers des radars des clubs de Premier League.

Ce mercredi le Daily Mirror affirmait que Crystal Palace, Aston Villa, West Ham ou encore Newcastle appréciaient son profil. Ce jeudi c’est The Sun qui livre des informations supplémentaires à ce sujet. D’après le tabloïd anglais, Bamba Dieng intéresse tellement les Magpies qu’ils souhaitent mettre le paquet dès cet hiver pour le récupérer.

Newcastle veut griller la priorité aux autres clubs

La somme de 18 millions d’euros est même évoquée… Mais est-ce suffisant pour l’OM? Ne faudrait-il pas le laisser encore s’aguerrir quelques mois encore et peut-être récupérer le triple de son transfert? Pablo Longoria devra prendre une décision si l’offre vient sur la table dans les prochains jours.

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

Notre consultant Jean-Charles De Bono est persuadé que Bamba Dieng va briller dans les prochaines années à l’Olympique de Marseille et qu’il sera un futur très grand joueur du club.

“Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille