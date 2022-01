Mercato : On connait un premier détail important du prêt de Jordan Amavi à Nice !

Jordan Amavi a quitté l’Olympique de Marseille officiellement ce mercredi pour rejoindre l’OGC Nice sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison ! on en connait un peu plus sur les détails de ce deal notamment sur le montant de l’option d’achat.

L’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ont officialisé le transfert de Jordan Amavi ce mercredi pour le reste de la saison ! Le latéral gauche français rejoint l’OGC Nice, son club formateur sous forme de prêt. En manque de temps de jeu dans le système de Sampaoli, l’ancien joueur d’Aston Villa va tenter de retrouver des minutes chez les Aiglons. Le défenseur avait pourtant signé en mai dernier une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, Il s’agit du premier départ du côté de l’OM lors de ce mercato hivernal. On en connait un peu plus sur les détails de cette transaction entre les deux clubs sudistes. D’après les informations du journal l’Equipe, le montant de l’option d’achat de l’ex-Marseillais s’élève à 5 millions d’euros.

Reste à savoir si cette option est obligatoire ou non ? Si elle est liée à certaines conditions ou non ? Il sera intéressant également de connaître le pourcentage de prise en charge du salaire par Nice…

A lire aussi : Bon plan mercato OM : Maxi Silvera, pépite uruguayenne et serial buteur méconnu…

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 @JordanAmavi 💙 Notre olympien est prêté avec option d’achat pour le reste de la saison 2021/22 à l’@ogcnice. pic.twitter.com/HGYlbQxFL4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2022

Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés, c’est un processus — Sampaoli

En conférence de presse dès cet hiver, Jorge Sampaoli n’avait pas hésité à envoyer un message fort à Jordan Amavi. Le coach argentin affirmait qu’il pouvait chercher une porte de sortie s’il le souhaitait avec le faible temps de jeu qu’il avait. Pour rappel, Amavi a signé une prolongation de contrat à la fin de la saison dernière.

A lire aussi : Mercato OM : Une porte de sortie se ferme déjà pour Mandanda?

« Amavi? C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de problèmes physiques la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évaluer en arrivant. Et en début de saison il a souffert de notre système, avec ces trois centraux et un piston, alors que lui est plus un latéral linéaire, qui fait des allers-retours dans son couloir. Quand on l’a essayé en troisième défenseur central ou en latéral hybride ça ne s’est pas très bien passé pour lui, donc il n’a pas beaucoup joué. »Jordan ou d’autres ont le droit, s’ils le veulent, de chercher une porte de sortie. L’entraîneur aussi a le droit de le penser. L’important c’est que le joueur progresse, c’est une responsabilité de l’entraîneur. Si on n’y arrive pas, peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres ces prochaines semaines. Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés, c’est un processus. (…) Il y aura des erreurs, mais c’est le chemin qu’on a choisi, et on doit continuer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse