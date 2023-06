Mercato OM : La nouvelle offre (dérisoire) de la Juventus pour Milik dévoilée !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Arkadiusz Milik a fait savoir récemment qu’il souhaitait rester à la Juventus où il a été prêté la saison dernière. Le club italien a fait parvenir une nouvelle offre de prêt au club marseillais. Difficile d’imaginer que celle-ci puisse être acceptée…

Le feuilleton Arkadiusz Milik se poursuit. L’attaquant de l’OM prêté à la Juventus la saison dernière souhaite poursuivre son aventure à Turin et l’a clairement fait savoir cette semaine. « La Juve et Marseille se parlent, j’espère qu’ils vont s’entendre. J’aimerais rester à la Juventus, je m’y sens bien, l’entraîneur me veut », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le journaliste italien Fabrizio Romano

La Juventus dispose d’une option d’achat de 7M€ que la direction du club italien tente de renégocier.

Et selon le journaliste Romeo Agresti, la Juve a fait une nouvelle offre à l’OM pour Milik en proposant un prêt payant supérieur à 1 M€ avec une obligation d’achat de 5,5M€.

Sparagna milite pour une association Milik-Sánchez ?

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille il y a quelques jours, l’ancien défenseur central de l’OM, Stéphane Sparagna militait pour un retour de Milik à l’OM : « Il a été prêté à la Juve, il n’a pas été prêté n’importe où, il a performé à la Juve. Il revient en ayant accumulé du temps de jeu, c’est limite bénéfique pour l’OM qu’il ne soit pas conservé ».

« Ce serait tout bénef pour l’OM ! »

Stéphane Sparagna dans débat foot marseille hier #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/pS3UpPYO5v — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 9, 2023

En cas de prolongation d’Alexis Sánchez, l’hypothèse de voir le Polonais et le Chilien jouer ensemble dans une attaque à deux pointes, séduit Sparagna : » Si tu conserves Sánchez, t’as deux attaquants avec deux profils différents. Tu peux faire les jouer les deux, t’as un pivot (Milik) et t’as un Sánchez qui est mobile et qui peut prendre la profondeur. Pour une fois que t’as la chance d’avoir deux attaquants de classe mondiale, il ne faudrait pas la gâcher ».