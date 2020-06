Mercato OM : Le Bayern Munich ferme la porte pour cette pépite pistée par AVB?

Faisant parti de la liste de 15 joueurs voulus par André Villas-Boas, Mickaël Cuisance devrait être conservé par le Bayern Munich la saison prochaine…

Ce samedi dans son édition du jour, le journal L’Equipe a affirmé qu’André Villas-Boas avait transmis une liste de quinze joueurs à recruter. Parmi ces noms, celui d’un milieu de terrain français qui a brillé avec son club en Bundesliga : Mickaël Cuisance.

Nous comptons sur Michaël — FLICK

En effet, ce week-end l’international U20 français s’est illustré en marquant son premier but avec le FC Bayern Munich. Le milieu de terrain il devrait avoir l’occasion d’en marquer d’autres à l’avenir puisque son coach, Hansi Flick, a affirmé qu’il souhaitait le conserver la saison prochaine.

« Nous comptons sur Michaël (Cuisance, ndlr). La saison prochaine, nous aurons besoin d’un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré aujourd’hui pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois »

Hansi Flick – Source : Conférence de presse