Mercato OM : Le coup de génie de Longoria pour se séparer de Strootman !

L’Olympique de Marseille a réussi à trouver une porte de sortie pour Nemanja Radonjic et Luis Henrique… Pablo Longoria a trouvé un coup de génie pour se séparer de Kevin Strootman !

Au rayon des arrivées, l’Olympique de Marseille a bien accéléré son mercato estival. D’après ce qu’a annoncé Pablo Longoria en conférence de presse, Jonathan Clauss et Luis Suarez devraient être les prochaines recrues marseillaises. Ruben Blanco pourrait également suivre !

Ce mercredi, TuttoSport expliquait via son journaliste Marco Conterio que les Marseillais sont proches de récupérer le latéral gauche serbe Darko Lazovic… Pablo Longoria a trouvé une superbe solution pour faire une pierre deux coups dans ce dossier !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les détails du transfert de Luis Henrique

Arrivé de l’Hellas Verone, le Serbe devrait signer un contrat de 3 ans contre une somme comprise entre 4 et 5 millions d’euros. Kevin Strootman devrait être inséré dans cette opération afin de lui trouver un point de chute. Le Néerlandais aurait accepté de rejoindre le club italien… Une bonne chose de faite pour l’OM qui cherchait depuis plusieurs semaines une solution afin de se séparer de Strootman.

« Dans la construction de l’effectif, la complémentarité est essentielle. Sur un groupe de 22-23 joueurs c’est important. On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s’attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l’obligation d’être compétitif. L’objectif est d’avoir un groupe de 22-23 joueurs. On travaillera sur les situations individuelles des joueurs.I l y a toujours le court terme: avoir des résultats. On est jugé que pour les résultats. A l’OM, les exigences sont élevées et on doit répondre aux attentes des supporters. A moyen terme, c’est l’éthique et du respect pour le propriétaire. A long terme, c’est avoir la santé économique et se projeter sur 100 ans. C’est un équilibre. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (19/07/22)